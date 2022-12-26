台南市柳營區中山東路二段26日凌晨發生一起休旅車與轎車的對撞事故，一輛由東往西直行的黑色轎車，與迎面而來的休旅車不明原因發生對撞，兩車頭幾乎全毀凹陷，造成8人受傷，其中3人傷勢較為嚴重，確切事故原因待警方調查。

一輛由東往西直行的黑色轎車，與迎面而來的休旅車因不明原因發生對撞。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

這起車禍事故發生在今天凌晨1點半左右，1名40歲的黃姓男子開著黑色轎車載著1名女子，在柳營區中山東路二段402號附近與30多歲吳女駕駛的紅色休旅車發生碰撞，致兩車頭全毀凹陷，零件等噴飛滿地。

台南柳營兩車對撞車禍造成8人受傷，其中3人傷勢較為嚴重。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市消防局獲報派遣4輛救護車、2輛消防車及13人到場救援，休旅車包含駕駛吳女共6人（3大、3小），轎車2人，8人皆分別受到輕重傷，均先送往柳營奇美醫急救。

轎車黃姓駕駛左大腿骨折，另休旅車一名女乘客也骨折，且車上還有一名8歲男童有腦出血，3人轉送嘉義長庚醫院救治。警方呼籲，凌晨車輛稀少，行車更應減速；至於這起事故，詳細肇事原因，還有待調查。