吃喝拉撒是人每天都會做的事，也攸關人體健康，醫師表示，以尿液來說，除了顏色深淺差異外，不同顏色也代表不同的身體狀況，例如淡黃色是正常狀態，身體補充了當天足夠的水分，若是橘色可能顯示身體有脫水現象，也可能是肝膽有問題，若呈現粉色或紅色則要注意是否有感染、腫瘤、腎結石等問題。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書專頁表示，不同的尿意顏色代表著不同的身體狀況，乾淨、透明的尿液顏色，可能是身體補充了大量水分，但要留意人也不能喝太多水，以免造成血液中的電解質失衡；淡黃色：身體補充了當天足夠的水分。

至於深黃色，高銘鴻表示，是身體些微缺乏水分，民眾記得補充水分，以免流失更多；「橘色」則可能是有些食物造成，如：紅蘿蔔或維生素C，都可能讓尿液呈現橘色，也代表有脫水現象，甚至是肝或膽管有問題。

比較引人注意的「粉色或紅色」，高銘鴻表示，有些食物，例如黑莓或甜菜等，及藥物都可能讓尿液呈「粉色或紅色」，但須留意的是，也可能是血尿，其原因包括泌尿道感染、攝護腺肥大、腫瘤、腎結石、囊腫等。

他提醒，除了上述5種較常見的顏色，若出現其他五顏六色或型態不合理、解尿不適的情況，一定要儘速就醫。