Intel伺服器(Server)平台Eagle Stream新產品開始進入量產，為健鼎(3044)明年營運帶來支撐，雖然終端需求疲弱，且逢農曆年長假，健鼎保守看待第1季營運，但健鼎預估，第1季將是全年營運谷底，公司將力拚明年營運維持今年水準。

健鼎產品涵蓋智慧型手機、NB、網通、伺服器、車用、記憶體及顯示器等，整體營運受到通膨升息、終端消費需求疲弱衝擊不小，不過公司力抗大環境不景氣，今年前3季稅後盈餘稅後盈餘45.38億元，年成長4.69%，每股盈餘為8.63元，累計前11月合併營收為609.6億元，年增6.35%。

Intel伺服器(Server)平台Eagle Stream為PCB產業帶來重大升級，由於伺服器板製作難度增加，可供應的廠商少，ASP較上一代產品明顯提升，目前健鼎Eagle Stream新產品已開始小量生產，隨著新產品於明年第1季逐步放量，有助於健鼎明年營運表現。

今年前3季伺服器及網通產品佔健鼎營收比重約22.9%，其中伺服器佔比約13%，在新平台轉換潮啟動下，明年伺服器產品佔比有望再向上提升。

健鼎表示，第1季因逢農曆年長假，且終端仍處於庫存調整，營運較淡，不過也是全年業績的谷底，就產業來看，明年伺服器及車用是比較好的產品線，也是明年營運主要動能，雖然大環境展望不佳，公司將力拼明年業績維持今年水準。