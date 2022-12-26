資深藝人許效舜過去與澎恰恰一同主持《鐵獅玉玲瓏》，幽默搞笑的風格至今仍是經典，而許效舜在演藝圈還有一個別稱「許半仙」，早在十年前就曾預言小S「孤老一生」，如今再幫小S測未來婚姻走向，他的一句話讓小S當場傻眼直呼「已經很給他面子了」。

許效舜日前到小S節目《小姐不熙娣》當來賓，談到十年前《康熙來了》開播沒多久，許效舜曾在節目中替當時還未婚的小S測字，當時他預言小S將「孤老一生」，但如今小S已經結婚甚至有三個寶貝女兒，透過這次上節目小S也再提此事，怎料許效舜竟語出驚人「故事還沒結束，不要那麼有自信」讓小S暴怒語帶威脅直問「你當時只是做效果對不對」，許效舜隨後安撫說「對，只是做效果」。

然而，節目中他再度幫小S測字，首先小S寫了個「恩」字，問到未來三個女兒日後的關係，對此，許效舜直言「其實妳這三個孩子，只是來陪妳年輕這一段而已」他解釋，小S的三個女兒未來都會有自己的一片天，聽到這小S相當緊張「所以她們以後會離開我？」許效舜坦言「只會有一個陪著妳」認為僅有二女兒會在身邊陪伴她。

隨後，小S接著問「可不可以順便看一下婚姻阿」，許效舜表示，「恩」字中小S代表家中最大「但是我勸妳，妳一定要當老二，妳就讓妳老公更有面子」小S得知後相當傻眼直呼「我已經很給他面子了欸！」但他說「妳要很知道，讓那個人有溫度、有位置，他也會捨不得說妳」小S聽聞後直呼「真的欸」，之後在鏡頭前向老公許雅鈞示愛。