傳出三星大砍熱門主力機種Galaxy A23訂單，為全球智慧型手機丟下震撼彈，主要是因為A系列其實是三星最熱銷機款，如今砍單消息一出，除對於本來就低迷的智慧手機市場雪上加霜外，儘管Galaxy A23處理器是由高通所提供，但在連熱門機款都遭砍單下，是否會再延燒到其他機款，都引發市場對聯發科智慧機業務的擔憂，今(26)日聯發科(2454)開低震盪，股價開低走低、盤中跌幅逾1%，摔下5日線。

有外電指出，全球智慧型手機市場受到通膨壓抑下，加上有某項功能致使手機操作出現問題，三星擬大砍5G主力入門機種Galaxy A23訂單，由原訂1,260萬支銳減至400萬支，減幅高達七成。

三星A系列機款齊全，且往往將旗艦規格下放，CP值高相當受到市場青睞，為三星最熱銷機款系列，但在全球通膨加劇下，壓縮到消費市場支出，加上解封後恐導致支出重新分配，都將衝擊智慧型手機市場未來表現。

儘管三星Galaxy A23採用高通處理器，聯發科並未受直接衝擊，只是，三星的砍單，勢必對造成高通庫存拉升，市場擔憂是否會因此引發價格戰，由於先前多家外資圈普遍認為，在高通、聯發科的雙寡占架構下，引發價格戰的機率不高，但三星砍單是否會導致高通在庫存壓力下，被迫啟動價格戰，仍為下一步觀察重點。

先前就有研調機構AppBrain報告指出，三星在11月位居全球Android市占率王，其中人氣最旺的機種為Galaxy A12，而其採用的處理器就是聯發科的12奈米的Helio P35。