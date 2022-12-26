儘管國際廢鋼價格續漲，不過澳洲鐵礦砂出現微幅下跌；豐興本周全面平盤，其中廢鋼和鋼筋以持平開出，終止連4周漲勢。

市場人士表示，近期國際廢鋼價格穩步上漲，不過因臨近年末市場買氣趨緩，故國內本周廢鋼和鋼筋價格漲勢暫歇，報價皆持平。

而國際鋼鐵原物料行情續漲，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼本週小漲至每公噸405美元，美國貨櫃廢鋼報價小漲至380美元，澳洲鐵礦砂由每公噸112.25美元小跌至112.2美元。(商品行情網)