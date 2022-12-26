民進黨立委補選候選人吳怡農辦公室日前公布一份民調，聲稱僅落後對手王鴻薇4.5個百分點。對此，國民黨今開「防範新型態奧步 吳怡農別搞完飛機又搞民『調』」記者會。台北市議員游淑慧呼籲吳怡農出來辯論，不要只會玩民調奧步。

文傳會副主委林家興指出，吳怡農號稱要正向選風、討論公共政策，然而針對外界對其政策之質疑卻無法具體回應，吳怡農怯戰辯論自12月17日起至今天已是第10天，逃避回應政見問題自12月8日起已是第21天。

林家興表示，24日吳怡農辦公室發布之民調新聞稿，其資料內容包括調查單位、主持人、抽樣方式與經費來源等依然未完整揭露，用這種恐怕觸法的自辦民調意圖影響選情，只怕在法律上和政治上將會雙輸。

游淑慧指出，吳怡農老狗玩不出新把戲，又在玩民調奧步，有些平常不好好做民調、選前才突然發布異常民調的單位，選後都被大選結果徹底打臉，這是綠營選前已經玩到爛的招數，這就叫做奧步、作假民調，真正有參考價值的民調，資訊都會充分揭露，歷經歷次大選驗證，建立口碑與信任。吳怡農此舉根本是深夜裡吹口哨，給自己壯膽。