前台北市長柯文哲打造早上7時30分的晨會文化，台北市長蔣萬安今早也召開第一場晨會。蔣透露，今討論跨年及台灣燈會等議題，這周每天會安排晨會，但接下來會以最有效率的方式來推動市政。

蔣萬安今早透過廣播向市府同仁致意，並接受媒體聯訪。針對今天召開的晨會，他表示，今天出席晨會的包括副市長李四川、秘書長李泰興、2位副祕張溫德、王秋冬，還有3位市府顧問。

台北市長蔣萬安。（楊亞璇攝）

蔣萬安說，今天晨會主要討論幾個議題，很多是競選期間提出的具體議題、市民關心的課題，包括大巨蛋、內湖交通的改善，都有交換意見，另外針對即將到來的跨年以及2月份開始的台灣燈會，也進行一些討論。

蔣萬安指出，未來晨會的規畫，這周每天還是會安排晨會，就一些重要議題大家彼此交換意見，接下來會以怎麼樣能夠強化跨局處協調，以及要達成什麼目標來進行安排，會以最有效率的方式來推動市政。

是否特別擔心跨年？他說，因為跨年馬上要到來，這也是上任之後第一個大型的聚會，市民朋友都非常期待，但同時市府必須做好相關準備，不管人流、交通、安全還有各項包括疫情考量，也都必須要重視，接下來會好好來重新審視，讓市民朋友享受一個安全愉快的跨年活動。