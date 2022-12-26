台積電赴美投資設廠受到各界關注，電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮說，「台灣存在的價值就是對全世界做服務」，台積電海外設廠是把台灣的國力延伸到國際上，服務全球就是台灣的價值所在。

施振榮日前接受三立電視台「世界面對面」節目主持人黃寶慧訪問時指出，經濟循環與供需有關，供需又與投資及需求有關。在半導體產業，廠商常在景氣好的時候做過多投資，一旦市場沒有起來，往往會供過於求，導致產品降價，開始另一個景氣循環。

他表示，以前在半導體產業有一個定律，就是在奧運年一定缺貨，每4年會有一個循環。這次因為俄烏戰爭、COVID-19疫情等因素影響，掀起一波在家工作與在家上課多出來的需求，廠商為了搶貨，造成重複下單，業界又再加碼投資，造成供過於求現象。

施振榮表示，這是正常的景氣循環，一定會慢慢調整回來；經營半導體事業，最重要的就是要用長期思維來思考這個問題。

近期台積電赴美設廠，引發外界擔憂台灣將面臨人才外流的衝擊，施振榮對此表示，他碩士時念半導體，第一個工作也在半導體領域，後來進入電腦領域，看得相對比較多；半導體與市場結合十分密切，這次台積電赴美投資設廠，是因為台積電的重大客戶都是美商，一方面考量供應鏈就近供貨給客戶，另一個因素是美國國安問題的考量。

施振榮分析，美國人在70年代已經開始慢慢把製造移到亞洲，這也是所謂全球化的開始，展開專業分工，從垂直整合變成垂直分工的生態，這個生態也對產業發展和市場最有利。

如今要把製造移回美國，反全球化發展，施振榮認為，長期是不可行的；短期如果因美國政府的介入，也許還可以暫時維持，但是補貼久了還是沒辦法變成一個生生不息的生態。

他也提到，美國非常欠缺製造方面的人才，美國製造業人才由於文化的問題，本身較不願意做製造方面的事情，覺得比較枯燥，認為附加價值不夠。

施振榮指出，台積電到美國去的人才數量，從台積電來看是有限的，主要是當種子、訓練當地人才。美國如果想要在晶片領域長期發展，美國的文化就要改變，才能讓人才覺得製造的附加價值是夠的，分紅也會更多，這樣美國的製造業文化才會改變。

施振榮說，現在半導體的製造幾乎都已自動化，使用人力比以前少很多，不必擔心人才外流的問題；台灣只要隨著市場需求，把國力延伸到國際，台灣存在的價值就是對全世界做服務，為全世界做出更好、更有競爭力的東西，並服務全球，這就是台灣的價值與貢獻。（編輯：張均懋）1111226