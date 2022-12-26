新北市三重區某涼麵店已婚女老闆娘身材火辣，先前遭何姓男友人從鐵門縫隙偷拍性愛片並上傳網路喧騰一時。女老闆事後與丈夫離婚，丈夫則控訴何男也前妻的前男友，怒告其侵害配偶權求償，但台南地院日前審結，認為證據不足，駁回求償請求。

據了解，涼麵店女老闆娘身材火辣，今年3月31日邀約何姓男友人到店內作客，當時店面鐵門關閉，何男抵達店門口後並未按鈴、敲門，反而是透過鐵門縫隙偷拍女老闆與另名男子壞壞的性愛過程，拍攝後更將影片上傳至網路，讓女老闆氣得控告何男妨害秘密，何男到案後坦承偷拍，但矢口否認外流，也不清楚影片為何會外流，全案將依妨害秘密罪嫌函送新北地檢署偵辦。

後續涼麵店老闆控告與老闆娘發生性關係的男子及何男，前者因和解而撤告，何男部分，老闆控訴，他與妻子已離婚，何男為前妻第一個出軌的對象，經常到店內向妻子索吻或撫摸妻子身體，認為何男的行為已破壞他的婚姻幸福美滿，故依法向其求償。

法院審理時，法官查看女方與何男的對話紀錄，發現女方曾表示，「我對你的感情是真的」、「4個月就被你甩了」、「一直想找免錢的幹，你根本不付責任也不管我有沒有同意，對我毛手毛腳有吧？」等語，另店內監視器畫面也拍下，女方反抗何男擁抱與牽手，故不能證明雙方有不正當男女交往行為，何男偷拍事涉犯妨害秘密及散布猥褻物行為，與侵害配偶權無關，判敗訴，何男無須賠償。可上訴。