地方盼望多年的淡北道路今日終於公告上網招標，地方除期待能夠盡早動工，也擔心近年原物料上漲發包不易，盼市府應該了解市場行情，若有不足應該隨時補上，若順利動工，竹圍民權路有一線道路將封閉施工，恐造成交通黑暗期，市府應嚴陣以待。

解決台二線常塞到爆的交通惡夢，新北市25年前開始規畫淡北道路，全長5.45公里，範圍跨及新北市、台北市，北起淡水區台2線淡金路與坪頂路口，南接北投區關渡的大度路高架跨越立德路，案件一波三折，終在26日公告上網招標。

新北市議員陳偉杰表示，看到淡北道路終於上網公告，北海岸鄉親都非常期待，但因為案件延宕，經費增加，市府與中央應該攜手合作，別再節外生枝，全力讓案件能夠順利發包。

陳偉杰也說，若工程順利標出，工程進度一定要掌握，如果遇到問題，也應該跟居民溝通，確保案件如期如實完成，改善地方交通問題。

新北市議員鄭宇恩指出，淡水地區道路服務水準已經很低，希望案件能夠盡速標出，若經費不足，市府應該即刻補上。

鄭宇恩也說，案件工期不短，工程會吃到竹圍民權路往北市部分道路，現況尖峰時刻已經會回堵，再好的交通維持計畫效果仍然有限，交通黑暗期市府必須嚴陣以待。