蔡英文總統預計27日召開國安會議，預期將拍板兵役延長方案並親自對外宣布。但立法院民進黨團傳擬將查照案改為審查案，引發在野砲轟，民眾黨團怒批凡是只為政治考量，國民黨立委洪孟楷也質疑民進黨團是否不信任行政部門；而民進黨團幹事長羅致政則表示，若反對黨不願意背書，那民進黨團也沒有意見。

按照立法程序，兵役延長案經國防部呈行政院同意後，發布前仍須向立法院實施「查照」，若改為「審查」，則立法院有三個月時間進行審查。

對此，民眾黨團總召邱臣遠今批，民進黨這樣的動作顯示執政黨政府甩鍋、不負責任的態度，滿滿的政治考量，是不是為了立委候選人吳怡農的選情或其他政治利益？府方與國防部說法前後不一、連下決定的決心都沒有，國人勢必會有所質疑。

立委張其祿表示，按照兵役法規定，兵役延長不須經過修法，現在怎麼又這麼尊重立法機關？國防部早就做好相關評估，可以直接公布，不用甩鍋給在野黨；若繼續凡是都政治考量，也要奉勸民進黨好自為之。

洪孟楷則說，民進黨政府大半年來都在討論兵役延長的問題，黨團是要與政府步調不一致嗎？不就代表黨團也不信任行政部門？那也意味著提出法案的行政部門要負起政治責任。他指出，應該要好好地跟國人說明清楚要延長的原因以及役男的權益和訓練內容，不是進去掃落葉，不要上下打假球讓國人覺得無所適從。

羅致政指出，要順利在2024年上路的話，那就需要在這周宣布，相信很快會有消息；而民眾關心的是訓練內容是什麼、國家戰力會如何提升，內容本身比從四個月延長為一年還重要。

對於審查改查照，羅致政說，如果反對黨認為不需要審查，那就查照，只要行政院送出到立法院查照就完成，法律規定也是查照；如果反對黨要主動或被動提出審查，那也願意主動來配合，因為畢竟是重大政策，若反對黨不願意背書，那就跳出來反對，民進黨團沒有意見。