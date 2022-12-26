俄國副總理Alexander Novak周日告知俄通社(TASS)，俄國準備透過亞馬爾(Yamal)管線，恢復對歐洲的天然氣供應。

俄國副總理說：「天然氣短缺問題持續存在，且歐洲市場仍然很重要，我們完全有機會去恢復供應」，「例如亞馬爾-歐洲管線，此前因政治因素而關閉，目前依舊未使用」。

今年五月，波蘭禁止與俄羅斯達成協定，拒絕以盧布支付天然氣費用。俄羅斯天然氣工業(Gazprom)對此的反應是切斷供應，並表示，將不再有能力透過波蘭對歐洲輸出天然氣。

此外俄國副總理也表示，莫斯科正在討論，將透過土耳其的一個樞紐，額外增加天然氣供應。

Novak還說，預計2022年總共對歐洲輸送210億立方米的液化天然氣(LNG)。「今年我們得以大幅增加對歐洲的液化天然氣供應」。「在2022年的前11個月裡，供應量增至194億立方米，預計到今年底將達到210億立方米」。

在新聞訪談的其它內容中，俄國副總理還說，俄羅斯也同意對亞塞拜然的國內市場增加天然氣供應。長期而言，俄羅斯也有能力透過中亞的基礎建設，對阿富汗和巴基斯坦市場輸送天然氣。