2012年擔任新竹瓦斯公司總經理的劉馨正，被訴在高鐵車站及車廂分別收取廠商現金賄款共240萬元，最高法院駁回劉的上訴，依犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪判刑12年，褫奪公權6年，未扣案犯罪所得240萬元沒收，全案定讞。

劉馨正因時任新竹瓦斯公司總經理，承董事長之命綜理該公司一切事務，他利用對外辦理各採購工程案，負責核定工程勘測調查設計及編制工程預算書、工程竣工結算及決算事項、竣工驗收等關於履約管理、驗收相關事宜，收受廠商賄賂。

2012年10月16日傍晚，郭姓業者與劉相約在新竹高鐵站的廁所碰面，郭請託劉幫忙讓其得標瓦斯管24小時零星搶修工程等之採購工程辦理規劃設計，並交付現金30萬元給劉，之後又約在高鐵車廂內，共給付劉240萬元賄款。

新竹地方法院一審認定劉構成貪汙數罪，合併執行12年6月，台灣高等法院二審認為，劉基於單一犯罪決意下之數個接續舉動，各行為獨立性薄弱，應論以接續犯一罪，原審論以數罪尚有未洽，應予撤銷。

合議庭考量劉馨正任新竹瓦斯公司總經理，未善盡職責，收受廠商現金賄賂，減損公眾對公務員品操、素質之信賴，並衡酌其犯罪手段、犯罪所得、犯後否認犯行態度等一切情狀，判刑12年，褫奪公權6年，未扣案犯罪所得240萬元沒收，劉上訴，遭最高法院駁回。