國安基金執行秘書、財政部代理部長阮清華26日出席財政委員會接受立委質詢時指出，國安基金進場時間「不排除兩年」，主要是因這次經濟情況比2009年（金融海嘯）時更嚴重，持續時間更長。

對於各經濟預測機構紛紛下修全球及台灣的經濟成長率。阮清華說，現在都在密切關注。立委詢問今年台灣的經濟成長率2.5％有無問題。阮清華強調，還要關注，要仔細看，因為經濟情勢變化相當快。

外界關注國安基金動向，阮清華說，股市跟經濟會連動，而國安基金進場以來，股市還是上漲。

立委質詢，國安基金這次進場會不會過年，甚至在經濟未回溫下，甚至留在股市兩年。阮清華強調，只要國安基金委員會議沒有決議退場，國安基金都會在場，時間不排除兩年，因這次經濟情況比2009年更嚴重，持續時間更長。

國安基金是在今年7月12日因市場投資信心明顯不足，考量國際政經情勢不確定因素仍多，經國安基金管理委員會討論及共識決議，授權動用國安基金資金執行市場安定任務。

公股銀主管指出，國安基金主要是穩住民眾信心，因此國安基金會持續觀察國際股市動態，主要希望跌幅可以小於國際股市，穩住民眾信心。

至於立委詢問八大公股行庫會不會因全球經濟明年可能表現不佳，而對放款雨天收傘。阮清華指出，已經指示公股行庫盡量不要雨天收傘，且對於各部會政策性貸款、自貸案盡量承作，也就是到期繼續延。

立委詢問是否明年推出紓困方案。阮清華說，正研議紓困方案中，但因要跨部會決定，八大公股行庫雨天不收傘也會併在整個方案中。