國防部預告今年底前公布延長義務役役期，現外傳民進黨立法院黨團擬將查照案改為審查案，遭在野批評送交立法院審查等同把責任甩鍋。國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇25日直言，兵役制度改變有如此兒戲、算計，顯見蔡政府眼中只有選舉利益，沒有人民。

兵役延長議題討論許久，外傳蔡英文總統將在27日召開國安高層會議，有望拍板延長義務役役期至1年並送政院核定，於29日的院會討論後送入立法院。現卻傳出民進黨團擬將查照案改為審查案，交由外交及國防委員會審查，消息一出即引起在野反彈。

王鴻薇表示，這絕不是民進黨團個別決定，而是蔡政府的決定，此舉極為不負責任，更如同外界所言民進黨充滿選舉算計，想讓大家一起為兵役延長背鍋、背，相當不負責任。

王鴻薇認為，這是民進黨拖延2024選舉的戰術，因為兵役延長恐被審查拖延。蔡政府面對如此重要的兵役，竟有如此兒戲、算計，顯現蔡政府眼裡只有選舉利益，沒有人民利益。