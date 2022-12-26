大陸同意與香港逐步有序全面通關，港府爭取2023年1月中前落實，卻適逢香港新冠肺炎疫情升溫。香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁26日在電台節目中表示，大陸很多城市處於疫情「海嘯期」，若在下月中前落實通關，肯定會為香港疫情帶來風險，港人求診將對醫療資源構成壓力，不過風險可控。

香港東網報導，金冬雁表示，預料通關初期人流不多，即使有人受到感染，重症者不會太多，可能以輕症為主。他相信大陸來港旅客或主要因購藥及接種mRNA疫苗，港府要做好準備，應增加購入疫苗數量；為避免浪費公帑，可向在香港接種疫苗的非本地居民收費。

金冬雁說，他相信通關不一定會撤銷所有限制，大陸人士來港前仍要進行核酸檢測，抵港後再接受核酸測試等，即使有人受到感染也可以找出來。另外，可視通關初期情況，再決定是否增加來港配額，或是否增加抵港後接受核酸測試次數。

香港單日確診數25日已連續3天新增超過2萬例，另外增加50名患者死亡，追平21日紀錄。金冬雁對此指出，無須太介意確診數字何時見頂或回落，香港疫情自5月至今屬於平穩，相信再次出現大爆發的機會不高，最重要是重症及死亡個案數字控制好，數字有時升高整體來說也不會對社會有很大危險。