趙正平（左）、薔薔被拱交往、結婚。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（27日）晚9點播出「寧願不接通告也不想看到你！跟你同台真的痛苦得要命」，藝人海產坦言不想和薔薔同台：「我講話算快了，但聽完薔薔講話會躁鬱症，她快到我沒辦法仔細聽她到底在講什麼。」也有其他來賓認為薔薔鋒芒太露，焦點總在她身上。

薔薔嗆辣反擊：「自己不專業關我什麼事？靠人人倒靠自己最好，像我莫名其妙的事情都會遇到，所以我講的東西也會比較多，而且我講的故事都是真的，比假的還有趣，然後我配合度又高，物超所值！」

梁赫群則藉節目控訴趙正平的壞脾氣：「他都會叫製作單位set故事給他講，你不set他就會罵你，很多人都被他罵哭過，那為什麼還不封殺他咧？」面對這指控，趙正平怒火中燒：「梁赫群以後看一次打一次，能夠來這裡被批評的，都是為了賺錢，有本事你去找憲哥或乃哥啊！」薔薔急忙安撫趙正平：「我跟他一起錄影都要照顧他，他常酒後錄影，情緒高昂，我就要在旁邊幫他收尾。」趙正平則解釋：「我要應酬，來錄影難免帶著一些酒意，大家看我喝了酒，就故意弄我，脾氣就上來了。」薔薔也說：「所以我才要幫你收尾，你在發神經，我陪你發神經。」

看趙正平與薔薔的互動，阿Ken扮起月老替2人牽紅線：「你們兩個氛圍很奇妙，你們乾脆交往，這種就叫歡喜冤家，以後你們結婚會哭著看這集。」此話一出，趙正平立馬和薔薔劃清界線：「我不配，她適合更好的男人照顧她，我們是工作上的同事就好。」薔薔也說2人只是忘年之交：「我跟他真的是很好的友誼，他不用多說，我就能理解他，未來你不管怎麼樣，至少還有我在背後挺你，朋友可以陪你走過人生最後一段路很重要，我天涯海角都會跟著你！」薔薔突如其來的真情喊話卻被趙正平打槍：「我不配！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。

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