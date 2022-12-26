南韓男神宋仲基今(26)日高調認愛英國圈外女友，據傳出外工作都會帶著女友同行，消息一出震驚各界。他與戲劇女神宋慧喬在2017年的婚姻，也再度被網友討論，當時他們結婚消息轟動整個亞洲娛樂圈，深受外界看好，然而這段童話般「雙宋組合」僅維持1年8個月就宣告結束。

宋仲基與宋慧喬因演出《太陽的後裔》相戀閃婚，但在2019年2月時宋慧喬現身韓國仁川機場，被眼尖的狗仔發現平時婚戒不離身的她，這此左手無名指卻沒有任何東西，婚變傳聞頓時甚囂塵上。

大約過了5個月後，經紀公司證實雙宋展開離婚調解，宋仲基獨自發表138字離婚聲明，並指出比起互相指責對錯，更想圓滿的結束婚姻，「請大家體諒我們對私生活不能詳細告知，未來我會從這次的傷痛走出，以演員身分全力展現出最好的樣貌報答大家。」

當時根據韓媒當時估計，宋仲基、宋慧喬兩人包括房產在內的總資產超過30億台幣，不過兩人進行離婚調解時，全委託法律代理人處理，僅花26天就完成離婚，且雙方沒有贍養費問題，不涉財產分配。之後，女方將IG上所有照片全都刪光，徹底切割。

如今離婚3年多，宋慧喬和宋仲基各自在戲劇界大放異彩，宋仲基接連以夯劇《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》掀起不少話題，而宋慧喬依舊穩居戲劇女王的地位，首度主演Netflix劇集《黑暗榮耀》將於近日上架，如今傳出宋仲基認愛圈外女友，雙宋組合又再度掀起討論。