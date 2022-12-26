2022年進入尾聲，再過幾天就邁入2023年。教育部表示，明年1月1日起將有幾項教育新制，包括退撫基金提撥率調升至15％、育兒津貼申領對象取消「排富條款」及提高幼兒園教保員的薪資及教保費等。

為避免退撫基金破產，軍公教人員退撫基金提撥費率自2021年1月1日起每年調升1％，考試院及行政院已會同釐訂公告，自明年1月1日起調整為15％，軍公教人員每月提撥至退撫基金的錢要更多了。

另對於未接受公共化及準公共教保服務，且符合幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率未達20％等申領條件者，每月發給育兒津貼，減輕家長負擔。自2019年8月起，教育部銜接衛生福利部0至未滿2歲育兒津貼，全國擴大發放對象為2至未滿5歲幼兒，以提供未滿5歲的家庭育兒協助措施無縫銜接。

不過過去育兒津貼政策有「排富條款」，幼兒父母或監護人綜合所得稅稅率超過20％者不得領，被質疑不公平。教育部表示，目前育兒津貼是適用者每月領5000元，明年1月1日起，取消綜所稅20％及5歲未就學規定，預估有2.5萬名幼兒受益。

此外，明年1月1日起，幼兒園的教保費將提升。教育部表示，現行中央政府補助幼兒園教保員的教保費，將由每人每月900元，調整為每人每月2000元，預估4.2萬名教保員受惠。

教育部進一步指出，現行準公共幼兒園園、長教師、教保員每月固定薪資，在園服務未滿3年者至少2.9萬元，滿3年未達6年者至少3.2萬元，滿6年以上至少3.5萬元。明年1月1日起，各級調高1萬元，達3萬元、3.3萬元、3.6萬元。