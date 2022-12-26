因應中央畜肉產品開放輸入政策，高雄市衛生局為維護消費者飲食安全，111年1-11月除依中央規定抽驗肉品件數外，更擴大肉品抽驗及檢驗量能；到高雄市輸入業、肉品加工廠、觀光飯店、餐飲店、市場攤販及超市賣場等場所，抽驗豬肉735件、牛肉139件、羊肉1件、禽類28件、加工品290件等禽畜肉品，計1193件，進行乙型受體素類(β-agonist)(21項)、動物用藥多重殘留(48項) 、氯黴素類抗生素(4項)、四環黴素類(7項)、禽畜產品中殘留農藥(129項)等檢測。經檢驗結果乙型受體素類(即瘦肉精)均符合規定、2件動物用藥殘留不符規定，不合格率0.17%；由於不合格肉品之供應商來源為外縣市，所以移請所轄縣市衛生局處辦。

高雄市衛生局稽查人員於餐飲業採檢(高雄市衛生局提供)

高雄市衛生局稽查人員於超市採檢(高雄市衛生局提供)

衛生局說明，在市面抽驗產品是屬於畜肉產品終端地監測；所以同時提醒畜牧業者使用動物用藥，應確實遵守動物用藥相關規定、販售業者應向供應商索取自主檢驗報告、保留食材進貨收據，保障銷售品質，並呼籲消費大眾在選購肉品時，應以正常色澤無異味為佳，千萬別買來源不明的產品，注意肉品貯放環境，避免高溫久放，以確保飲食的安全與衛生。

高雄市衛生局表示將持續執行市售禽畜肉產品之動物用藥監測，確保食品安全，讓消費者可以安心選購，這次稽查結果可逕上高雄市政府衛生局網站(http://khd.kcg.gov.tw/)食品衛生專區或高雄市食安地圖網站(https://foodmap.kchb.gov.tw/)查詢。若有任何食品衛生問題，都可以洽詢衛生局食品衛生科。