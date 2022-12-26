晶圓代工龍頭台積電赴美投資設廠持續引起各界關注，宏碁(2353)集團創辦人施振榮指出，「台灣存在的價值就是對全世界做服務」，台積電海外設廠是將台灣國力延伸到國際上，服務全球就是台灣的價值所在。

施振榮日前接受媒體訪問時指出，經濟的循環跟供需有關，供需又跟投資及需求有關。在半導體產業，廠商常在景氣好時做出過多投資，一旦市場沒有起來，往往就會供過於求，導致產品降價，開始另一個景氣循環。

施振榮指出，以前在半導體產業有個定律，就是在奧林匹克年一定缺貨、每4年會有一個循環。這次因烏俄戰爭、疫情等因素影響，加上在家工作與上課新增需求，廠商為搶貨而重複下單，大家又再加碼投資，造成供過於求現象。

施振榮表示，他碩士時念的是半導體，第一份工作也在半導體領域，後來進入電腦領域，看得相對較多。他認為，這是正常的景氣循環，一定會慢慢調整回來，而經營半導體事業，最重要的就是要用長期思維來思考上述問題。

對於台積電在多方考量下赴美設廠，引發外界擔憂台灣將面臨人才外流衝擊。施振榮對此表示，半導體跟市場結合十分密切，此次台積電赴美投資設廠，是基於重大客戶都是美商，一是考量供應鏈就近供貨給客戶，另一個因素就是美國國安問題考量。

施振榮進一步分析，美國人自70年代就已經開始將製造移出美國、逐步移往亞洲，這也是所謂全球化的開始、展開專業分工。從垂直整合變成垂直分工的這個生態，也對產業發展最有利，也對市場最有利。

如今要將製造移回美國的反全球化發展，施振榮認為長期是不可行的，但短期若因美國政府介入，也許還可以暫時維持，但是補貼久了仍無法變成一個生生不息的生態。美國由於文化問題，認為製造比較枯燥、附加價值不夠，較不願意從事製造業，非常欠缺相關人才。

施振榮指出，從台積電角度來看，到美國去的人才數量是有限的，主要是當種子、要訓練當地的人才。他認為，美國製造業若想在晶片領域長期發展，則美國文化必須改變，才能讓他們覺得製造的附加價值足夠、分紅也會更多，這樣美國製造業文化才會改變。

施振榮表示，現在半導體的製造幾乎都已自動化，用的人比以前少很多，所以不必擔心人才外流問題，台灣只要隨市場需求將國力延伸到國際，台灣存在的價值就是對全世界做服務，為全世界做出更好、更有競爭力的東西來服務全球，這就是台灣的價值與貢獻。