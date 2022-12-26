牛仔褲代工廠如興爆發財務危機，最大股東國發基金2017年投資高達14億元將打水漂？審計部日前表示，已連續提醒國發基金評估退場；對此，國發會主委龔明鑫今於立法院進行預算協商時回應，2018年金管會警示，如興現金增資有隱藏後發現投資有問題，並移送檢調調查；由於股價始終低於釋股底價，加上Covid-19爆發後，龔明鑫表示，「國發會不合適在疫情期間大量釋股」。

立委陳明文好奇，牛仔褲代工廠如興是傳統產業，不是新創、科技產業，為什麼國發基金會投資？龔明鑫表示，當初如興透過併購，有機會「創新轉型」成為全球第一大代工廠，加上過去生產牛仔褲，洗白、花紋設計使用大量水資源、造成汙染等，如興研發雷射技術，符合創新、環保概念，種種原因符合國發基金政策投資的審核。

國發基金投資共66家企業，超過一半以上都呈虧損。如興案從2020年起，審計部連續3年都給予國發會審計意見，要求加強督促和股權管理，2021年更要求他們評估退場，審計部已將案子移送監院調查；龔明鑫表示，如興案已透過投保中心集體求償。