薩泰爾娛樂於12月23日晚間正式宣佈與威秀影城合作加開 「《炎上 王世堅》威秀影城獨家直播場」！《炎上 王世堅》於12月21日中午售票，短短20秒即售罄，許多網友直呼搶不到票。隔日薩泰爾娛樂宣布前台北市長柯文哲加入客串演出後，更掀起另一波觀眾瘋狂敲碗加場。

製作人多多（廖子寧）表示：「感謝大家對於《炎上 王世堅》的熱烈支持，為了顧及中、南部地區以及沒有買到現場票的觀眾，團隊立刻在最短時間內聯繫威秀影城，並推出此次獨家直播方案，希望全臺觀眾都能一起同樂《炎上 王世堅》。」威秀影城開放全臺北、中、南共計7個影廳，近2千席座位，其中包含全台最高規格的遠百信義A13「TITAN SCREEN」 巨幕廳。透過高規格的設備，讓影廳的觀眾彷彿親臨血流成河的《炎上 王世堅》質詢現場，全臺南北觀眾一同見證王世堅議員、前台北市長柯文哲與炎上火伴們的相愛相殺。

《炎上 王世堅》 參與火伴有謝龍介、黃瀞瑩、Asiaboy 禁藥王 ＆ Lizi 栗子、凱莉、吳崢、賀瓏，以及「柯」串火伴柯文哲。《炎上 王世堅》詳細演出資訊請洽薩泰爾娛樂官方社群，售票資訊請洽威秀影城官方網站及社群。