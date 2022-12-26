交通管制範圍(主辦單位提供)

2023年元旦即將來臨，主辦單位國際獅子會台灣總會今天在總統府舉行記者會，宣布明年元旦府前升旗活動以「眾志成城 台灣向前 TOGETHER WE CAN」為主軸，由獅子會成員組成國歌領唱團體，並安排一系列結合動感與熱力的演出，當天清晨4點30分起開放民眾進場，將免費提供限量版口罩作為紀念小物。

國際獅子會台灣總會總監議會議長張正忠今天與總統府公共事務室發言人高遵等人，共同召開「中華民國112年元旦總統府升旗典禮記者會」，說明今年的企劃主軸，並公布活動主視覺。

為籌辦明年的元旦升旗典禮，國際獅子會台灣總會以「青春熱情、創意活力、國際飛揚」精神為這次活動定調。張正忠表示，不論在疫情中或後疫情時代，台灣對於世界的重要性已經廣受認可，面對未來更多經濟、政治和自由民主的挑戰，我們更要心頭抓乎定，大步向前走，展現台灣人不畏挑戰的意志力與生命力，守護自己也持續為國際伸出援手。

活動主視覺從「強韌」與「連結」概念出發，強調經緯線在臺灣匯聚成形，並在島上延伸交織，讓台灣成為美麗世界拼圖中最有韌力的連結點，象徵台灣既是民主自由世界的命運共同體，也匯聚能量共同發光。

主辦單位也準備限量版口罩作為紀念小物，免費提供給早起參加元旦總統府升旗典禮的民眾。這次活動特別邀請中山女子高級中學旗隊擔綱演出，透過他們美麗的隊形及純熟的技巧，振奮人心，為元旦升旗典禮揭開活力序幕。

今年剛從荷蘭WMC世界音樂大賽贏得「最高級別季軍」的建中樂旗聯隊，也特別帶來氣勢滂薄的樂曲演出，希望將積極的能量感染給現場觀眾。

此次也特別邀請國內知名鼓手張文光創辦的打擊樂團，帶來「韌力台灣擊打秀」，用生活常見的器材如水管、水桶等組成打擊節奏展演；曾奪下國際阿卡貝拉大賽金牌的Voco Novo 爵諾歌手，也將展現蘊含人聲自然音色及線條的無國界歌曲，用「樂好台灣迎世界」展望新年新氣象。

總統府指出，此次藉由主辦單位「國際獅子會台灣總會MD300」成員組成的國歌領唱團體，傳達對國人守住疫情，也把台灣往國際推進了一步的感念。期待2023年大家依然懷著堅韌、熱情的精神持續打拼、繼續衝刺，迎向更好的未來，讓台灣可以為世界帶來更多、更好的貢獻，給世界一個更好的台灣。

總統府元旦升旗活動將於今年12月31日周六21時起進行三階段交通管制，預計112年1月1 日4點30分開放民眾進場，凱道上第一場展演開始為5點10分，重頭戲國歌及升旗典禮預計於6 點27分舉行。