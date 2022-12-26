台南市議會正副議長選舉落幕，但選舉過程中黑金介入的傳聞不斷，甚至還有3名國民黨議員跑票；開票結束後，民進黨正國會立委陳亭妃更在臉書發文提醒「檢調該動手了吧！」引發各界熱議。台南地檢署26日指出，針對台南市正副議長選舉案，檢方已於選前分他字案展開調查。

南檢襄閱主任檢察官許嘉龍表示，有關台南市正副議長選舉所引發的爭議，檢方在選前已經分案調查，但基於偵查不公開的原則，無法對外說明相關情資的細節。

昨天正副議長投票結束，陳亭妃即透過臉書指出，國民黨台南市議員方一峰22日傳出疑遭人恐嚇不得投票給郭信良，事後警方也找到幾位關鍵人；台南市議長選舉，國民黨也確實發現有3名市議員跑票，「這件事情已經這麼明顯了」，民進黨訴求掃除黑金，但現在怎會與黑金、黑道擺在一起？所以要刮別人的鬍子時，要先刮自己的！

陳亭妃還強調，議長選舉是一時的，重點是2024年；這次從88槍擊案到爐渣，再到黑道介入議長選舉，「恰巧」都與民進黨有關，應該檢討這個部分，無論立委或未來可能的總統候選人賴清德，都要對選民負責，但「現在我們的檢討在哪裡？」