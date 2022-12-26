【全程字幕】上任即查「新竹大秘寶」？ 高虹安笑吐「這句」

新竹市長高虹安26日上班第1天會見新竹縣市教育界人士，針對許多年輕爸媽最關心的「0至6歲政府養」政見，高虹安表示，會盡速請相關局處比如財政處來報告可補助規畫，以及目前已經有在既定預算上可以馬上落實的項目，應該可以用今年預算著手進行。

高虹安上班首日於10點安排與新竹縣市教育界人士會面，會前接受媒體聯訪，由於其選舉期間提出「0至6歲政府養」的政見，此也是許多年輕爸媽大力支持其的關鍵，而高上任後要如何找財源支持此項政見。

對此高虹安表示，目前會盡速請財政處等相關局處規畫，並在在既定預算上，找出可以馬上來落實的工作項目，比如生育補助部分，放寬設籍請領標準，高虹安認為，應該可以在今年預算中就著手進行。

另在凍卵補助部分，高虹安說，初步規畫在第1年就可開始進行，其他部分像是育兒津貼也會盡快與財政處討論，看是否有機會在今年度預算先就部分項目來落實，若需要跟議會作第2年度預算溝通，也會啟動議員的請益拜會，來了解議員們對市府政策的支持程度，非常希望竹市不管在人口移入或生育率部分都能有所進步。

此外，雙語教育部分，高虹安則指出，新竹有在地大學，包括清大英語系或相關學系，希望未來跟在地學校配合，雙語教育在推展過程中有很大重點，就是如何降低師資負擔，比如教案準備與師資培育，這是推展雙語教育首要解決的問題。

將請在地的大學如清大、陽明交大與國中小師資配合，也會擴大示範學校的數量，作雙語課程及實驗教學的推廣，這都會有量跟質的改變。

至於今天上班首日的工作重點，在於與副市長、祕書長作相關局處責任分工協調，並制定工作局處溝通介面。