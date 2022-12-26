桃園市八德區金門街、前程街為小巷弄。（陳夢茹攝）

桃園市八德區25日晚間傳出一起感情糾紛，2名男子為爭搶1名女子，相約在住家談判，不料談判破裂，其中1名男子竟拿出西瓜刀砍人，另名男子也趕緊「烙人」找來5名友人助陣，雙方在從介壽路一段的住家打到一旁的前程街、金門街。有民眾PO出自己的汽車照，上面有噴濺的血跡痕，圍牆上也有血漬，引起在地民眾議論紛紛。八德警分局指出，目前已通知所有人到案說明，訊後將依傷害罪嫌移送2名男子。

據了解，20歲的呂姓男子、30歲的吳姓男子與23歲的傅姓女子有三角的感情糾紛，昨相約在介壽路一段的住處談判，談判並不順利，呂男便拿出西瓜刀吆喝，吳男見狀趕緊找來其他5名友人助陣，一群人從住家開始扭打，追打到旁邊金門街、前程街等小巷弄之中，過程中呂男右手前臂被自己的西瓜刀劃出9公分的刀傷，吳男的助陣友人、27歲的朱姓男子也被西瓜刀劃傷手部。

隨後警消獲報後趕抵現場，先替呂男清洗傷口、止血，而朱男已逃竄至他處，後續才通知送醫。警方表示，已通知所有人到案說明，剩下在院治療的呂男及朱男，將依傷害罪嫌移送呂男、朱男。周遭住戶更在社群中PO出自己的汽車照，可見車身上都是紅色的斑點，他直呼「自己聞了一下，這不是油漆，是昨晚社區砍人事件的男子翻牆逃到自家社區，在圍牆、車身上留下斑斑血跡」，引起民眾關注。