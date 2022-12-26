南韓知名男星宋仲基在今（26）日上午驚喜認愛英國女友後，網路上也開始流出他出國工作總是帶著女方同進同出的身影，甚至還被網友爆料目擊他們一同前往婦產科檢查，疑似懷孕。對此，宋仲基所屬的經紀公司HighZiumStudio在第一時間也做出回應。

宋仲基自今日稍早發布認愛消息後，南韓論壇上開始出現各種討論文章，其中一則以「宋仲基應該很快就會發表結婚宣言了吧」的討論串中，出現一名網友爆料指稱「前幾天認識的人說，她小舅子前陣子看到宋仲基跟一名國外女演員去了婦產科，看來是真的」。而日前宋仲基回國時，在機場就被媒體拍到與女友同行的畫面，但當時女友的穿著相當寬鬆，還頻頻摸著小腹，因此被不少網友認定她應該已經懷孕。對此，韓國媒體《tvreport》求證了宋仲基的經紀公司HighZiumStudio，但公司卻回應「沒打算回應懷孕傳言」不承認也不否認的態度，相當耐人尋味。其他南韓媒體則表示，他們除了正在交往的事實外，目前私領域的部分很難確認，引起外界無限猜測。

根據爆料宋仲基戀情的媒體《體育京鄉》報導，宋仲基與英國圈外女友不僅已交往一年，女方更陪著宋仲基飛往新加坡、峇里島等地工作，而且一有時間就四處觀光，兩人回到韓國後宋仲基也不避諱地帶著女友面對媒體，更向身邊的工作有人大方介紹「這是我女朋友」。與他當年與宋慧喬熱戀及結婚時的低調模樣大相逕庭，因此不少網友認為兩人好事將近。