北市一名竊賊竟在太歲頭上動土，陳姓婦人16日晚間9點多到萬芳福德宮拜拜，見桌上信徒遺留下來的供品，她竟萌生貪念，直接將一盒「金香核桃糕」放入袋子中，她以為無人知曉，殊不知舉頭三尺有「監視器」，全程都被錄下，信徒隔天返回廟宇想要拿回供品，卻遍尋不著，心想給神明吃的食物遭宵小逞口腹之慾，警方循線查出竊賊身分，依竊盜罪函辦。

68歲陳姓婦人，案發當天趁著夜色昏暗，穿著紅色外套、手拿黃色手提袋，先站在神明桌前面四處張望，確認四下無人，直接將擺放供桌的核桃糕放入提袋，連同自己的供品也不忘帶走，整個過程都被監視器錄下。

擺放供品的李姓信徒，隔天早上想要拿回核桃糕，返回福德宮卻見桌上空無一物，立刻詢問廟公，信徒稱核桃糕大概400多元，價值不高，但竊賊在神明面前做壞事，讓她忍無可忍，行竊的陳姓婦人經通知到案，她坦承拿走核桃糕，並稱以為沒有人要，才會萌生貪念。

文山一警分局表示，舉頭三尺有神明，歹路不要走！法網恢恢疏而不漏，偷竊係違法行為，切勿心存僥倖，因一時貪念而觸法。