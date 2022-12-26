美國升級對中國晶片出口管制措施，刺激中國加強自主研發，根據英國《金融時報》報導，上海華虹半導體是中國第2大晶片代工製造商，原本一直處於次要地位，但現在美國限制中國取得尖端晶片技術，北京政府不得不重新評估國內半導體供應鏈，專注於成熟製程的華虹可能因此得到重視。

該篇報導以「華虹爲中國晶片戰略帶來希望」為題撰文指出，相較於中國晶圓代工龍頭中芯國際，總部同樣位在上海的華虹半導體長期扮演次要角色，但美國對先進技術的限制以及北京方加強晶片自給自足，使其成為政府關注的焦點。

報導提到，已在香港上市的華虹上個月已獲得監管部門批准，將在上海以科創板進行25億美元的2次上市，大部分募資所得將用於升級和擴其生產設施。

業內人士透露，華虹的老舊製程反而成為北京的新寵，將獲得政策支持和資金等好處。該公司在11月的第3季財報電話會議上表示，因為生產的晶片比最新的微處理器老舊好幾代，所以幾乎沒有受到美國制裁的影響。

報導提到，華虹的老舊製程為中國晶片設備製造商提供了新機會，這些廠商更換華虹成熟生產線上的進口設備，將使中國更容易實現自主製造。

路透先前引述消息人士說法指出，北京政府朝著晶片自給自足邁出重要一步，為了對抗美國出口管制，計劃在五年內推出最大規模的財政激勵計劃之一，金額將超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣），主要是政府補貼和減稅優惠，以支持國內的半導體生產和研究活動。消息來源指出，該計劃最快可能在明年第一季實施。