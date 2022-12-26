近期全球股市起伏不定，聯準會（Fed）釋出將繼續升息抑制通膨的資訊，及對2023年經濟衰退的預測，都令市場承壓，使得台股持續在區間震盪，後續留意經濟數據表現，盤面聚焦利多題材發酵族群表現。

日盛投信表示，美國勞動市場走強跡象，第三季實質GDP季增終值3.2％高於預估值，且高於第二季，加深投資者對Fed繼續收緊貨幣政策的擔憂，後續關注PCE物價指數與密西根大學消費者信心指數表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，由於美國殖利率曲線倒掛對經濟衰退具有警示效果，目前債市處於1980年以來最大的殖利率曲線倒掛時期，預料2023上半年經濟軟著陸，或淺度衰退機率高，待下半年景氣將有回暖轉機。台股在受到近期總經數據發布干擾下，預期短線上盤勢於區間震盪的可能性較大，盤面關注利多題材發酵族群的表現。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊認為，大陸走向逐步解封，解封後的復甦產業將是近期市場重心，觀察台股整體產業面，仍以展望較佳、企業獲利成長及庫存狀況為主要考量，聚焦半導體先進製程、矽智財、檢測、高速傳輸、伺服器供應鏈、光學元件、汽車電子、金融、生技、紡織、原物料、汽車及一般消費通路等，皆可持續關注。