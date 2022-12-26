「炸彈氣旋」襲美，美國華府24日耶誕夜創下攝氏-9度歷史低溫，不過當晚卻有3車來自中南美洲的移民被丟包在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）華府官邸的門口，迫使僅著短褲、T恤的移民在寒風中下車，據信這批移民可能是德州政府從美墨邊境送來的，目的是抗議拜登政府鬆綁移民入境，白宮痛批此舉「殘忍」。後續這些移民已被當地民間組織安置，並且再度啟程前往其他目的地。

24日耶誕夜寒風中，3車中南美洲移民被丟包在美國副總統賀錦麗華府官邸外。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、華府地方電視台「WJLA」、全國公共電台（NPR）報導，24日平安夜晚間，3車從德州載來的移民被丟包在賀錦麗華府官邸美國海軍天文台（US Naval Observatory）外，時值「炸彈氣旋」壟罩全美，華府當晚氣溫僅攝氏零下9度，創當地史上最冷耶誕夜，移民卻必須在寒風中下車，當中有些人只穿著單薄的T恤，還有人只穿短褲。

圖為美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）華府官邸。（圖／美聯社）
圖為美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）華府官邸。（圖／美聯社）

這批移民約有110至130人，來自厄瓜多、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉、秘魯及哥倫比亞等中南美洲國家，當中也有小孩。

目前尚不清楚究竟是哪個單位將這批移民丟包在賀錦麗家門口，不過美媒報導，據信他們是德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）送來的，因為今年稍早艾波特就曾將一車車移民送往華府、紐約、芝加哥、費城等城市，總計超過1.5萬人，並且也曾讓移民在賀錦麗家門外下車，艾波特此舉是為了抗議拜登鬆綁部分移民入境限制。

24日耶誕夜寒風中，3車中南美洲移民被丟包在美國副總統賀錦麗華府官邸外。

3車移民陸續在賀錦麗家外下車後，華府當地組織「移民團結互助網」（Migrant Solidarity Mutual Aid Network）已立即將移民安置在教會，並且幫助移民搭乘免費巴士，前往最終目的地。

「移民團結互助網」志工費雪（Amy Fischer）表示，協會先前就已接獲德州非營利組織通知會有移民被送來，因此在移民抵達前，他們就已著手準備。在移民下車後，協會志工先遞上毯子讓他們取暖，再讓他們搭上另一輛巴士前往教會用餐。

費雪說，移民原本的目的地是紐約，但因為天候問題，臨時轉往華府。

24日耶誕夜寒風中，3車中南美洲移民被丟包在美國副總統賀錦麗華府官邸外。畫面為華府當地機構安排移民搭上另一輛交通車前往教會。（圖／美聯社）
24日耶誕夜寒風中，3車中南美洲移民被丟包在美國副總統賀錦麗華府官邸外。畫面為華府當地機構安排移民搭上另一輛交通車前往教會。（圖／美聯社）

目前德州政府並未證實參與此次行動，不過白宮仍將矛頭指向艾波特，白宮助理新聞秘書哈山（Abdullah Hasan）發布聲明痛批此舉是「殘忍、危險、可恥的噱頭」，「在沒有和任何聯邦、地方政府協調下，艾波特州長在0度以下的耶誕夜將孩子們丟棄在路邊。」

文章來源：Busloads of migrants dropped off at Kamala Harris's home on Christmas Eve
文章來源：More migrants dropped off outside vice president’s home in freezing weather on Christmas Eve
文章來源：More migrants dropped off outside VP Kamala Harris' home on Christmas Eve in frigid temps
文章來源：Migrants dropped near VP Harris home on frigid Christmas Eve
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