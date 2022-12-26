「炸彈氣旋」襲美，美國華府24日耶誕夜創下攝氏-9度歷史低溫，不過當晚卻有3車來自中南美洲的移民被丟包在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）華府官邸的門口，迫使僅著短褲、T恤的移民在寒風中下車，據信這批移民可能是德州政府從美墨邊境送來的，目的是抗議拜登政府鬆綁移民入境，白宮痛批此舉「殘忍」。後續這些移民已被當地民間組織安置，並且再度啟程前往其他目的地。

24日耶誕夜寒風中，3車中南美洲移民被丟包在美國副總統賀錦麗華府官邸外。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、華府地方電視台「WJLA」、全國公共電台（NPR）報導，24日平安夜晚間，3車從德州載來的移民被丟包在賀錦麗華府官邸美國海軍天文台（US Naval Observatory）外，時值「炸彈氣旋」壟罩全美，華府當晚氣溫僅攝氏零下9度，創當地史上最冷耶誕夜，移民卻必須在寒風中下車，當中有些人只穿著單薄的T恤，還有人只穿短褲。

圖為美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）華府官邸。（圖／美聯社）

這批移民約有110至130人，來自厄瓜多、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉、秘魯及哥倫比亞等中南美洲國家，當中也有小孩。

目前尚不清楚究竟是哪個單位將這批移民丟包在賀錦麗家門口，不過美媒報導，據信他們是德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）送來的，因為今年稍早艾波特就曾將一車車移民送往華府、紐約、芝加哥、費城等城市，總計超過1.5萬人，並且也曾讓移民在賀錦麗家門外下車，艾波特此舉是為了抗議拜登鬆綁部分移民入境限制。

24日耶誕夜寒風中，3車中南美洲移民被丟包在美國副總統賀錦麗華府官邸外。

3車移民陸續在賀錦麗家外下車後，華府當地組織「移民團結互助網」（Migrant Solidarity Mutual Aid Network）已立即將移民安置在教會，並且幫助移民搭乘免費巴士，前往最終目的地。

「移民團結互助網」志工費雪（Amy Fischer）表示，協會先前就已接獲德州非營利組織通知會有移民被送來，因此在移民抵達前，他們就已著手準備。在移民下車後，協會志工先遞上毯子讓他們取暖，再讓他們搭上另一輛巴士前往教會用餐。

The third and final bus of migrants of the night of migrants buses up to D.C. from Texas arriving, with Migrant Solidarity Mutual Aid Network taking them to a church: pic.twitter.com/Y65B8RnilZ — Christian Flores (@CFloresNews) December 25, 2022

費雪說，移民原本的目的地是紐約，但因為天候問題，臨時轉往華府。

24日耶誕夜寒風中，3車中南美洲移民被丟包在美國副總統賀錦麗華府官邸外。畫面為華府當地機構安排移民搭上另一輛交通車前往教會。（圖／美聯社）

目前德州政府並未證實參與此次行動，不過白宮仍將矛頭指向艾波特，白宮助理新聞秘書哈山（Abdullah Hasan）發布聲明痛批此舉是「殘忍、危險、可恥的噱頭」，「在沒有和任何聯邦、地方政府協調下，艾波特州長在0度以下的耶誕夜將孩子們丟棄在路邊。」