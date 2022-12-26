台塑(1301)積極推動ESG(環境保護、社會責任、公司治理)，不僅針對「綠色採購」建立完整管理及審查制度，更鼓勵各單位優先選購具認證綠色材料，以實際行動為地球減碳，總計台塑企業2022年綠色採購金額達7.6億元。

回顧台塑企業，包含台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)、南亞科(2408)、南電(8046)、台勝科(3532)、福懋(1434)、福懋科(8131)及其他公司)綠色採購狀況，2021年綠色採購金額達新台幣6億元，今年(2022年)綠色採購金額更已攀升至新台幣7.6億元，成長幅度達26.7%，換算減少碳排放量達3,015公噸，相當於7.8座大安森林公園年吸碳量，成績斐然。

台塑企業制定綠色採購作業相關規定，將節能省電、碳排量、運轉效能、節約省水、使用壽命、回收處理等因素納入材料選購考量，並定期向企業內公告主管機關已認證之國內外「環保標章」、「節能節水」及「綠建材」等綠色材料(如：LED燈、油電公務車、碳粉匣、省水馬桶、冷氣機等)，由專責人員嚴格把關各單位選購綠色材料，以達到溫室氣體減量效果。

因應政府及民間環保潮流與未來法規趨勢，除了建立完整的管理制度外，台塑企業也鼓勵供應商積極開發國內外具「綠色認證」或「綠色製造」材料，同時秉持著「即使綠色材料較貴，仍鼓勵各單位評估優先選購」之政策，優先選購對環境衝擊較少材料，直接促成供應商提供綠色材料意願，進一步轉換為企業綠色採購實績。台塑企業以具體行動將「綠色採購」納入公司發展策略，攜手供應商為邁向2050年淨零排碳努力。