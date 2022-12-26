初戀是每個人都有的經歷，可以說很美好，在年輕對於愛情懵懂時，經歷的感情，也總是難以忘記，大陸《網易號》運勢專欄指出，天秤座、金牛座、巨蟹座、雙魚座、牡羊座難以忘記最初的感動，不管結果好壞，對他們來說都是愛情中不可或缺的一部分。

▍第五名：天秤座

天秤座曾經也有為了愛情不顧一切、內心毫無搖擺的時候，所以天秤座難忘初戀的原因，其實是懷念當初那個為愛一無反顧的自己。

▍第四名：金牛座

金牛座會將初戀時感受到的美好儲藏在記憶裡，甚至將這份感覺化為他們未來理想型的標準，而且金牛座的美好偏向物理性方向，像是肌膚摸起來的觸感等。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座曾經受到的感動會讓他們念念不忘，尤其若初戀讓他們感到很安心、安全，在最脆弱時照顧他們，這樣的戀愛記憶就會成為巨蟹座成長過程中的重要養分。

▍第二名：雙魚座

對雙魚座來說，即使最後撕破臉分得不愉快的初戀，也都讓他們念念不忘，他們的人生就像一齣戲劇，即使談得轟轟烈烈，或最後鬧得不歡而散，初戀依舊會是讓他們難以忘懷的存在。

▍第一名：牡羊座

要讓牡羊座承認忘不了初戀不是件容易的事，但他們的心中一定會有一個位置是留給初戀的，並將這個曾經刻骨銘心的記憶埋藏在內心最深處。