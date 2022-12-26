距離2023年只剩最後一周，今年桃園的跨年晚會將刮起「魔獸」旋風！桃園市政府今日表示，職業籃球T1聯盟的桃園永豐雲豹球星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)將登入「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」，陪著桃園的朋友一起倒數迎接2023年到來。桃園市長張善政表示，桃園跨年晚會原本就卡司堅強，現在再加入魔獸，相信將是全台最熱鬧、最獨一無二的跨年活動。

為了讓跨年晚會有更多驚喜，桃園市政府也將特別邀請幸運兒，上台與魔獸互動，讓粉絲近距離一睹球星風采，即日起至12／30(五)中午12：00前「按讚壹電視粉絲專頁」，在貼文下方留言《我愛魔獸x我愛2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會》，並公開分享貼文，就有機會近距離感受「魔獸」風采！更多活動詳情請鎖定「壹電視臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/NextTV/」。

魔獸霍華德自從到台灣打球後，一舉一動都備受關注，不僅球賽爆滿，首場比賽的線上觀賽人數創下台灣籃球比賽新紀錄，在台掀起「魔獸旋風」，而他在場外熱心公益、送愛到偏鄉學校、捐贈物資給基金會的舉動更讓球迷感動，還有球迷以「慈善獸」來形容。

此次霍華德除將在「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」登場，陪桃園民眾倒數迎新年外，寵粉的他還會抽出幸運兒上台互動合照，並獲得「限定豹哥經典黑紫色帽T」及「Taoyuan Leopards 硬殼鋁合金行李箱」好禮拿不完，帶著好彩頭迎接2023。魔獸也特別向所有桃園市民與球迷喊話：「我很期待與大家一起迎接新年，感受台灣的跨年氣氛！」邀請大家一起到桃園度過最難忘的跨年活動。

「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」所有卡司：Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、EXILE放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI及韓國女團「VIVIZ」跨海演出。

今年桃園跨年晚會以「2023 SHOW TAOYUAN（中文：秀桃園）」為主題，將在12／31晚間7點於桃園高鐵站前廣場魅力開場，更多晚會資訊將公布在「樂遊桃園FB」以及「2023 SHOW TAOYUAN桃園跨年晚會」官網https://nye2023.tycg.gov.tw/。