25歲男子黃宇豪今年9月到酒店喝酒，不滿隔壁包廂的羅姓酒客酒醉闖進要求敬酒，2人爆發口角後，黃男持彈簧刀刺傷羅左肩，羅自行走到酒店樓下時卻突然倒地，送醫不治；台北地檢署26日依殺人罪起訴黃男。

檢警調查，今年9月3日凌晨，25歲羅男與2名友人前往北市忠孝東路四段、敦化南路口的酒店喝酒，隔天清晨5時，羅男因酒醉走錯包廂，要求包廂內的黃男向他敬酒，發生激烈口角，期間羅男舉起菸灰缸作勢攻擊黃，黃見狀取出身上的彈簧刀，朝羅男左肩刺一刀。

當時羅男酒醉拖延十餘分鐘後，才打算自行就醫，不料一走出酒店樓下即倒地不起。經警消送醫搶救仍不治。

警方循線逮捕黃男，他供稱不認識羅男，因不滿羅走錯包廂強逼敬酒，還對他嗆聲，甚至拿菸灰缸作勢打他，他才拿彈簧刀反刺他一下警告，沒想到會出人命。

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