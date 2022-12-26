有鑒於國民黨有史以來首次丟失基隆市議會議長寶座，為強化黨部在議會的凝聚力，國民黨基隆市黨部主委吳國勝26日表示，邀請基隆市前議長蔡旺璉擔任國民黨基隆市黨部副主任委員（首席副主委），負責議會黨團及未來立委初選相關事宜。至於跑票的黨籍市議員張芳麗，目前傾向報請黨中央開除黨籍。

25日基隆市議會進行第20屆基隆市議員的就職及正副議長選舉，由於黨籍市議員張芳麗跑票，讓國民黨提名的正副議長蔡旺璉、何淑萍落選。這也是自1950年以來，國民黨首度失去基隆市議會的主導權。

吳國勝表示，基隆市長謝國樑甫上任，基隆市議會的主導權便首度由民進黨取得，為了要讓後續市政推動能夠更順暢，強化國民黨在議會黨團的凝聚力，便邀請甫卸任議長的資深基隆市議員蔡旺璉，擔任國民黨基隆市黨部的執行副主任委員，並掛首席副主委，除負責督導議會黨團外，也將負責後續立法委員黨內初選。

吳國勝透露，以往議會黨團的結構比較鬆散，但隨著本屆市議員席次減少，議長又為民進黨取得，為了能夠有效協助基隆市政府及市長謝國樑後續的政策推動，強化議會黨團凝聚力便勢在必行。因此才邀蔡旺璉擔任執行副主委一職，希望能凝聚黨籍市議員的力量。

至於25日宣布退黨的市議員張芳麗，吳國勝表示，張違紀在先，並非宣布退黨就能解決，黨部將展開考紀程序，討論如何處置，目前是傾向報請黨中央開除張的黨籍。

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