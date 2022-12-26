花蓮市區再添一處打卡景點！花蓮豐濱鄉原住民傳統竹編藝術家陳勇昌，歷經20天創作，在陽光電城原住民文創館外草皮完成「Taloan 打魯岸」地景裝置藝術，傳達Taloan阿美族人的重要性，除是休憩場所，更具家庭凝聚情感的功能，由於該作品巨型竹編外型十分亮眼，勢必將成縣內最新的熱門觀光熱點。

花蓮市區最近又新增一處網紅卡打點，在東大門夜市旁的陽光電城原住民文創館外，由原住民傳統竹編藝術家陳勇昌完成。（石資中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

原民處11月辦理「原住民族地景裝置藝術創作徵件活動」，吸引9組藝術作品提案，且每件作品均如實表達創作者對花蓮這片土地的用心，及傳達原住民族精神與文化，成功其創作能量的爆發力與美學的生命力，讓評選委員難以抉擇僅有1名的獲選者。

然而，擅長原住民傳統竹編的陳勇昌，以天然竹子將阿美族人的休憩場所「Taloan」編織成型，並命名為「Taloan 打魯岸」，除帶給視覺震撼，更巧妙地將藝術與環境融合，且作品會隨時間與陽光起落，從竹子的鮮綠顏色轉變成土黃色，讓進入其中的人感受到家一般的溫暖及天然竹子香氣的溫潤。

「Taloan 打魯岸」地景裝置藝術，由藝術家陳勇昌經歷20天的密集創作，以天然的竹子編織而成，呈現藝術與環境的融合。（石資中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

「Taloan 打魯岸」因深刻傳達阿美族人的生活與文化，讓人感受到原住民族與土地的連結及溫度，最後獲得評選委員高度肯定，從9件作品脫穎而出，取得露出資格與50萬元創作經費。

陳勇昌本月初起利用20天的時間，在陽光電城原住民文創館外草皮逐步完成「Taloan 打魯岸」地景裝置藝術作品，長約8米、寬約10米及高約3.2米巨型竹編外型，相當吸睛，元旦連假期間勢必會吸引許多民眾拍照打卡，進而成為市區最新打卡熱點。

陳勇昌說，「Taloan 打魯岸 」為阿美族人重要的生活場域，是家屋以外另一個不可缺少的空間，具備家庭休憩與凝聚情感的功能，不論在部落的田野間、山坡地，只要有族人工作的地方，就會有一間Taloan。

原民處表示，陳勇昌的作品傳達阿美族人對於藝術與環境空間美學的張力，期待其作品的呈現，能替將在113年啓用的花蓮原創館開啟美好的篇章。