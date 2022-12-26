阿妹明年4月將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）的國泰世華 CUBE「aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》明年4月高雄巨蛋開唱，從3月31日起至4月16日總計10場！開唱時間和售票日期今正式揭曉，歌迷們已摩拳擦掌，準備1月8日拓元售票系統搶票；阿妹表示：「希望當時台北沒有買到票的朋友可以來高雄好好玩玩，當然也歡迎來過台北場的歌迷到高雄挑戰一下完全不同的『解放身體版ASMR』。」

阿妹今年4月剛打破自己2015年連開台北小巨蛋10場之紀錄，舉辦了12場；明年4月前進高雄巨蛋，天后又再次自我突破之前高雄8場的紀錄，將帶來10場精彩演出，阿妹表示：「就全力以赴吧！有了台北12場的經驗，比較沒有那麼大壓力了。」由於自己對高雄也算熟悉，阿妹相信可以好好休息、好好應付這10場，終於可以「好好跳動」的「ASMR」。

正在美國演出的阿妹，相隔5年重啟海外巡演，本月7日赴美，特別提早3天先去調時差，到芝加哥、華盛頓、大西洋城和拉斯維加斯開唱。3年沒有飛行了，阿妹形容這次美國巡演對她來說有點像小學生要去旅行，心情有久違的興奮，也有點緊張。由於這次行程比較鬆，主辦單位安排了很多很棒的行程，像是在前排看NBA、享用一百多年超棒的紐約牛排、看「英國天后」Adele愛黛兒的演唱會等，都是同為「演唱會女王」阿妹意想不到的驚喜和收；此外，來到美國，阿妹一看到大量的耶誔裝飾，過節日的感覺就來了，也很難得沒有演出的空檔想到街上走走，感受難得可以擁有的過節氣氛。

平安夜和耶誕節，阿妹在拉斯維加斯和歌迷一同度過，頭戴金屬皇冠，黑色裝扮天后帶來多首夯曲，帶動台下歌迷，一起跳起來，隨著歌聲節奏，盡情搖擺，國外歌迷也深刻感受「天后」燃炸現場的無敵魅力！接下來，阿妹將趕在跨年前返回台東，陪伴家人過豐年祭，儘管推掉更多場次的巡演，但她覺得回台東和家人朋友一起迎接新年是很重要的事情。