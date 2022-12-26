今年全球金融環境劇烈波動，壽險業淨值暴跌，南山人壽正面淨值大幅縮水之際，傳中信金有意併購南山，且喊出「羞辱價」，最後遭南山人壽拒絕；對此，南山人壽表示，南山絕對沒有喊賣、也沒有金控出價併購，傳言是子虛烏有。

南山人壽表示，今年10月1日金融資產重分類後，合併權益較9月30日增加3265億元，個體淨值資產比率（簡稱淨值比）由原本負0.83％增至5.47％，資產品質已逐漸改善。