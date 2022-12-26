對德國政府提供諮詢的經濟學家委員會一名主管表示，由於公司將較高的投入成本轉嫁給消費者，通膨可能在未來兩年繼續維持在高水準。

俄羅斯入侵烏克蘭，讓原本已不斷上漲的食品和能源成本進一步升高，德國通膨率上升到1950年代以來最高水準，11月的消費者物價指數(CPI)來到增加11.3%。

Monika Schnitzer說，到2024年，通膨仍將是一個問題，而只又過了2024年，通膨才有可能回落到2%。「通膨仍然居高不下，因為我們正看到第二輪效應，企業紛紛將更高的成本轉嫁出去，有些企業還明顯誇大了成本」。

Schnitzer還說，考量到化學和金屬產業的工資上漲情形，所以她並不擔心工資/物價螺旋式上升的問題。這些產業的工人同意了低於通膨水準的薪資增加幅度，以換取一次性的補償金支付。

然而她對電價高漲的情形感到擔憂，認為政府應該緊急地檢查一下，讓三座核電廠比原先計畫的再延長兩到三年才除役，看看這樣是否比較合理。「現在馬上訂購新的燃料棒是有道理的，這樣明年冬天我們就可獲得更多安全保障」。

德國政府原定今年底將剩下的三座核電廠除役，但是由於能源吃緊，決定將最後日期延後到2023年4月。政府的一些成員已經表示，希望看見進一步的延後使用期限。