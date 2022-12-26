台南古蹟限定新商品「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」的包裝，以17世紀荷蘭著名畫家維梅爾的知名畫作《戴珍珠耳環的少女》及《倒牛奶的女僕》，呈現當時城市的樣貌及荷蘭人物風貌。（洪榮志攝）

古都台南即將迎來400年，多款台南古蹟限定商品也陸續上市。2022年壓軸登場的台南古蹟限定新商品「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」，即日起開賣。新品包裝以17世紀大員及熱蘭遮堡鳥瞰圖、荷蘭著名畫家維梅爾知名畫作《戴珍珠耳環的少女》及《倒牛奶的女僕》，呈現當時的城市及荷蘭人物風貌，市長黃偉哲也偕名畫Cosers現身安平古堡代言。

黃偉哲指出，市府持續開發台南古蹟限定商品，過去曾經推出以孔廟、媽祖、魁星等為主題的文創商品，受到各地消費者的喜愛；此次呼應台南400年的主題，在2022年底推出全新古蹟商品「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」，並以別出心裁的包裝，呈現17世紀時大員市鎮及熱蘭遮堡的風貌，別具意義。

文化局也說，近400年前興建的「熱蘭遮堡」，無論是在庶民生活、語言、文化和建築等層面，均為台南帶來嶄新改變，具有重要的歷史價值。近年來台南古蹟限定商品不斷開發，將台南相關的歷史人物、古蹟、傳統民俗、藝陣文化、廟畫版畫藝術等，與休閒食品、生活用品跨界合作，希望能讓古蹟與歷史故事，更融入現代生活。

文化局表示，「熱蘭遮堡薯條＆脆薯」即日起在台南限定獨賣，販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661台灣船園區等7處古蹟景點。