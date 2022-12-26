儘管少了史蒂芬柯瑞的勇士，26日在耶誕大戰被吹了誇張6次技術犯規，攻下全隊最高32分的普爾，更在比賽還剩9分20秒就吞第2次技術犯規，生涯首次被驅逐出場，勇士最後仍以123比109擊敗灰熊，拿下這場耶誕大戰勝利，也終止2連敗。

普爾首節就轟17分，其中投進3顆三分球，幫助勇士打完首節取得33比29領先；來到次節，勇士一度靠著迪文森佐、蘭姆三分火力取得15分領先，但灰熊在上半場結束前反撲，打完上半場，勇士仍以59比54領先，莫蘭特半場22分。

來到第3節，儘管勇士接連被吹技術犯規，仍無視裁判刻意干擾打出17比2猛攻，末節一度領先到20分，普爾卻在比賽還剩9分20秒被吹第2次技術犯規驅逐出場，灰熊當然趁機展開反撲，可惜接下來他們最多追到13分差距無力逆轉。

勇士這場比賽除了總教練科爾，普爾、卓雷蒙格林、克雷湯普生與庫明加都被吹技術犯規，反觀灰熊只有1次，還在最後8.4秒才出現在莫蘭特身上，裁判「意圖」相當明顯，幸好勇士除了普爾32分，克雷湯普生也拿24分，迪文森佐19分，卓雷蒙格林3分、13助攻與13籃板。