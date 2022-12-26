陶晶瑩親自設計圍裙。（台視提供）

陶晶瑩擔任寵物店執行長。（台視提供）

「主持天后」陶晶瑩暌違5年重拾主持棒，主持台視寵物實境節目《哈囉!毛小孩》擔任寵物店執行長，首度挑戰實境節目的她坦言有些害怕，「感覺要錄很久，但也確實在整個過程中，會讓你不知不覺的進入狀況。」

她透露之所以點頭答應的最大原因，就是自己也愛寵物，錄影當天把家中兩隻愛犬也帶來現場，陶晶瑩開心表示：「以前工作如果放狗在家會擔心，能夠把狗狗帶在身邊，就會覺得every thing is fine.加上台北連日陰雨，開錄第一天就放晴，看到久違的陽光，心情更加愉悅。」

陶晶瑩暌違5年再度主持電視節目，新造型也隨之曝光，一身淺藍圍裙親和力十足又充滿童趣，她透露圍裙是自己親手先畫出設計圖，跟造形師討論後特地去永樂市場剪布，並做了好幾個款式，之後陸續都會在節目中亮相。為了更符合「毛小孩」主題，還上網買了許多動物裝飾品，對於細節之用心可見一斑。陶晶瑩說：「希望大家看節目時感到療癒、很萌的感覺，我們也因為這個節目能夠回到天真無邪的狀態。」為了落實專業，節目最終目標是讓店內藝人考取膳食及美容的相關證照，節目過程也會看到藝人學習相關課程，店員陣容也即將會陸續揭曉。

《哈囉!毛小孩》明年2月4日起每周六晚間8點播出，節目集結演藝圈愛毛小孩的藝人們擔任店員，主打寵物美容與膳食，提供人寵可一起放鬆休憩的友善環境。