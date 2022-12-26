理查利森 仍在養傷 暫時沒辦法為熱刺上陣（圖片來源︰達志影像）

卡達世界盃曲終人散，歐洲各大聯賽陸續重開。英超依循「聖誕快車」傳統是最早重開的賽事。然而，一眾球星經世界盃的征戰後，回到聯賽時的狀態如何，或是能否依時回到英國向球隊報到都需要注意。

【足球-英超】[托特納姆熱刺 @布倫特福德][12/26 (一)20:30] [編號 602]

以「聖誕快車」第一場比賽為例，熱刺前鋒 理查利森 Richarlison 在代表巴西參加世界盃時受傷，本場比賽應該不會上陣，而南韓球星孫興慜面頰傷勢仍沒有復原，本場比賽應該會繼續戴上黑色面罩作保護，表現多少會受影響。另外分別在世界盃決賽都有上陣的法國門將 洛里斯 Hugo Lloris 和阿根廷後衛 羅米洛 Cristian Romero，暫時應該都不會在本場比賽上陣。而烏拉圭中場 本坦庫爾 Rodrigo Bentancur 則需要停賽。

既然有這麼不確定因數那為什麼仍然選擇熱刺？因為歷史數據顯示熱刺在「拆禮物日」的比賽成績都特別好。球隊對上一次在「12月26日」敗陣已經是2003年的事，之後15次的比賽成績是12勝3平，勝出率高達80%。另外前鋒兼主將 哈里·凱恩 Harry Kane有「拆禮物日之王」的卓號，他 6次在「12月26日」舉行的英超比賽上陣一共攻進了9球，跟利物浦名將 羅比·福勒 Robbie Fowler 並列為英超史上「拆禮物日」進球最多的球員。

布倫特福德在世界盃前各項賽事4場不敗，成績1勝3平，包括作客2:1擊敗曼城。不過要留意是，於聯賽攻進了10球，射手榜排名第3的 伊萬·托尼 Ivan Toney，違規下注足球比賽的風波愈鬧愈大，除了令他無法入選英格蘭參加世界盃外，現時已要面對曾違規下注超過260場球賽的指控，而他將在當地時間明年1月4日答辯。托尼之後可否繼續為布倫特福德上陣仍是不可確定。既然有這麼多不確定因素，本場首選不讓分熱刺勝，也可考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>602 托特納姆熱刺@布倫特福德 不讓分/托特納姆熱刺勝、大小[總分]大2.5。

巴拉圭中場 阿米朗 目前已為紐卡索聯 攻進 8球（圖片來源︰達志影像）

英超近況最好的球隊紐卡索聯，在「拆禮物日」作客中下游球隊萊切斯特城，目標全取3分以繼續在2022年的強勢。本場首選不讓分紐卡索聯勝，也可考慮大小[主隊]小1.5甚至0.5。

【足球-英超】[紐卡索聯 @ 萊切斯特城][12/26 (一)23:00] [編號 605]

紐卡索聯是英超在2022年成績最好的球隊，該隊在剛剛的聯賽盃16強以1:0擊敗了伯恩茅斯之後，各項賽事已經14場不敗，成績是10勝4平，勝出率超過70%。

紐卡索聯英超目前15戰30分排名第三，落後榜首的兵工廠7分。紐卡索聯跟兵工廠同樣是聯賽只1敗，是英超敗陣場數最少的球隊。而丟球數只有11球也是和兵工廠一樣是英超丟球最少的球隊，可見紐卡索聯是以先做好防守再而組織進攻的整體策略。進攻方面，紐卡索聯攻進了29球，也是英超進球數排名第4，其中巴拉圭中場 米格爾·阿米朗 Miguel Almirón 本賽季目前8球的進球數最令人驚喜。

萊切斯特城經過賽季初段的低潮期之後終於有復甦的跡象，剛剛周中聯賽盃晉級之後，各項賽事近4場全勝，而且都零封對手，也暫時逃離降級區。「狐狸」本賽季最大的問題是在幾名主力球員的離開狀況之下沒有任何補充，更嚴重的是在陣中的幾名主將本賽季後很有可能合約結束之後離隊，軍心不穩。本場遇上狀態大勇的億萬大軍紐卡索聯，難以求勝。首選不讓分紐卡索聯勝，也可考慮大小[主隊]小1.5，甚至0.5。

推薦︰ <足球>605紐卡索聯 @ 萊切斯特城 不讓分/紐卡索聯勝、大小[主隊]小1.5。