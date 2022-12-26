為預防部分地區的淹水問題，高市府水利局把握枯水期間黃金施工時段，趕辦水路及滯洪池的清淤工作，提早因應為明年的汛期做好準備，預計至明年2月底可再疏通河道4.9公里，清淤量8萬立方公尺。

水利局也協助中央辦理高屏溪流域疏濬作業，今年度已疏濬約82萬立方公尺，2023年度持續辦理，計畫疏濬243萬立方公尺，已經上網招標。

水利局表示，今年至11月底已完成區域排水清疏103公里，清淤量13萬立方公尺，後續利用枯水期持續清疏排水及滯洪池，可再疏通典寶溪、大遼排水河道4.9公里，清除土方4.1萬立方公尺，提升水路排洪功能，降低淹水風險。

另外，典寶溪A、B區滯洪池及月世界滯洪池預計清除土方3.9萬立方公尺，完成後可淨空庫容，滯洪池的沉砂空間平時可蓄積雨水，營造湖光山色，增加景觀特色。高屏溪流域部分，今年完成荖濃溪、旗山溪及濁口溪共82萬立方公尺疏濬，明年度計畫持續辦理高屏溪、旗山溪及濁口溪等河段，總疏濬量243萬立方公尺，陸續上網招標中。