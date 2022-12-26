H5N1亞型高病原性禽流感(HPAI)持續延燒，今年截至12月25日止，國內確診HPAI案例禽場計40場(28例H5N2，12例H5N1)，完成撲殺約38.1萬隻。農委會防檢局表示，秋冬強化防疫措施從原本實行到明年3月底提前到今年底止，預計執行禽場及外圍環境監測送驗575場，以防止疫情擴散。

防檢局今(26)日舉辦「國內外禽流感疫情概況及防疫精進作為」會後記者會，防檢局副局長徐榮彬表示，由於近期國內外H5N1禽流感疫情快速升溫，因此滾動檢討防疫機制，包含年度禽流感防疫計畫、秋冬強化方案、加強版的秋冬強化方案，以及強化後續重點工作。

徐榮彬指出，防疫工作包含增加禽場主動監測數量、擴大案例場監測範圍、強化高風險場域(理貨場、家禽批發市場、集籠場及近3年案例禽場)清潔消毒、產業團體督導鄰近高風險所屬會員執行禽場清潔消毒、動物防疫機關增強稽查運禽(蛋)、化製車輛清潔消毒的力度等。

根據國際糧食及農業組織(FAO)資料顯示，今年截至12月25日止，國際禽場禽流感案例達5550例，其中97％為H5N1亞型HPAI案例，加上近日氣溫寒冷，易造成家禽緊迫降低抵抗力。

防檢局呼籲，養禽業者務必自主加強禽舍保溫及防鳥設施，避免家禽與候(野)鳥接觸，同時落實門禁管制，進出禽場的時候，所有人員都要更換衣鞋及消毒手部，且各式車輛、箱籠、器具等進出，也須經過澈底消毒，方能有效避免禽流感透過不同媒介傳播，並降低新病毒入侵及散播風險。