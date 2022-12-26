現年48歲的大陸知名男星潘粵明，去年以甜寵夯劇《你是我的榮耀》中，飾演照顧下屬的暖男前輩「關在」再度獲得矚目，廣告、代言接踵而來。但近日他卻被爆出代言的保健品廣告違法，被迫沒收違法所得約25.7萬人民幣（約新台幣113萬元），讓不少粉絲相當震驚。

根據大陸媒體的報導，由上海市市場監督管理局所發布的行政處罰決定書中，寫道潘粵明在2021年3月接拍飲品的影片、圖片都用於商品推廣，影片中更明顯出現「品牌摯友潘粵明」等字樣，違反廣告法規定「保健品廣告不得利用廣告代言人推薦、證明」，且上海東鉿商貿公司發表影片時，都沒有標明「本品不能代替藥物」等建議字樣。

而潘粵明以自身名義及形象為保健食品背書，同樣違反了《廣告法》，因此他除了廣告代言費遭到沒收外，還需繳交共計51.6萬人民幣（約新台幣227萬元）；飲料商東鉿公司也因違反《廣告法》規定發布保健食品廣告，同樣被罰款112萬人民幣（約新台幣492.8萬）。

事實上，除了潘粵明之外，女星景甜過去也曾因違法代言廣告遭到行政處罰，上繳罰款共722.12萬人民幣（約新台幣3178萬元），甚至在3年內不得代言其他廣告，演藝事業大受影響，預計潘粵明也會依照相同的模式辦理，將大大影響他建立起來的正面形象。