台北市長蔣萬安（見圖）26日上任第一天，透過廣播系統跟市府同仁致意。（陳俊吉攝）

【全程字幕】上任首日！早起晨會向市府同仁廣播喊話 蔣萬安連日用台語激昂吐「這句」

今天是台北市長蔣萬安上任後的首日上班日，他一早率先透過廣播向市府同仁致意，他喊話市府同仁「放手去做」、「拚下去就對了」，並期許市府同仁在推動政策的同時，也要兼顧市民的感受，在建設的過程不失溫暖，打造一個服務型的政府。

蔣萬安今天一早前往市政大樓B1中控室，透過廣播系統跟市府同仁致意。他提到，期待攜手努力下，台北有嶄新面貌與躍進，期許大家推動市政同時，兼顧市民的感受，在建設的過程不失溫暖，打造一個服務型的政府。

蔣萬安說，只要政府永遠跟人民在一起，人民就會與政府站在一起，台北的偉大來自市民的幸福感與認同感，期許同仁們，只要對市民有益的事，「儘管放手去做，拚下去就對了，我一定當大家最堅實的後盾。」

蔣萬安接續表示，整體市府同仁都是一個團隊，要相互合作、互相支援，團結的力量會激發更多的膽識與勇氣，並讓市政開放出更多的可能性，也因為有這些多元的可能性，讓台北有無限的發展空間。

蔣萬安也大讚，市府同仁都非常認真，台北市公務人員都非常優秀，今天也特別在第一天的上班日，正式的跟市府夥伴、同仁來多多鼓勵加油打氣，都希望朝著共同目標，讓台北更好，市政推動更為順暢。

今天為蔣萬安的生日，蔣萬安說，今天是正式上工的第一天，非常期待能夠讓市政的推動非常的順暢、成功，讓市民有感，就是生日最大的願望。至於上任後要拜訪清潔隊的行程，蔣萬安指出，都已經在安排當中。